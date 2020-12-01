Данілов: локдаун буде 100%, у грудні або січні

Локдаун в Україні через ситуацію з COVID-19 у будь-якому випадку буде запроваджено. Єдине питання, яке обговорює влада, - коли саме його вводити.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, Україна не зможе уникнути локдауна.

"Єдине питання часу - чи то в грудні, чи то з 2 січня. Зараз йде дискусія з фахівцями з цього приводу. Вчора у Володимира Зеленського пройшла нарада, на якій з'ясовувалося, як це буде. Те, що локдаун буде - це сто відсотків" , - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україні необхідний тритижневий локдаун, щоб збалансувати зростання захворюваності до лютого.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вже заявив, що в разі локдауна можливі обмеження в роботі громадського транспорту. Однак про повну його зупинку мови поки не йде. Передбачається, що внутрішньообласний, міжміський, авіаційний, залізничний і міський транспорт продовжить працювати. Обмеження можуть стосуватися тільки кількості пасажирів.