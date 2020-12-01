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Данилов: локдаун будет 100%, в декабре или январе

Автор: Марианна Присяжнюк

Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен. Единственный вопрос, который обсуждают власти, - когда именно его вводить.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Украина не сможет избежать локдауна.

"Единственный вопрос во времени - то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет - это сто процентов", - сказал Данилов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украине необходим трехнедельный локдаун, чтобы сбалансировать рост заболеваемости до февраля.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий уже заявил, что в случае локдауна возможны ограничения в работе общественного транспорта. Однако о полной его остановке речи пока не идет. Предполагается, что внутриобластной, междугородний, авиационный, железнодорожный и городской транспорт продолжит работать. Ограничения могут касаться только количества пассажиров.

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