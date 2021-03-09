Данілов про англійську мову: це питання нашого виживання в російськомовному світі

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що англійська мова має стати другою в Україні, оскільки це питання виживання в російськомовному світі. Це актуально з урахуванням курсу України на Захід.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках форуму "Україна 30" .

"Якщо ми говоримо, що рухаємося в Євросоюз і НАТО, - це питання нашого виживання в російськомовному лінгвістичному світі. Якщо ми не буде цим питанням займатися, то постійно будемо наражатися на російські нарративи", - заявив Данілов.

Він підкреслив, що у свій час міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва по всьому світу захищає не росіян, а саме російськомовних.

"І це дуже велика небезпека. Якщо в будь-якій країні світу людина говорить російською, то росіяни вважають, що вони повинні її захистити. У нас багато людей на території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей говорили російською, але це не означає, що вони повинні військовим шляхом окупувати ці території", - додав Данілов.