Зеленський: питання мови не на часі, українська - повністю захищена

На сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.

Про це на прес-конференції після виступу на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, він відповів на питання, чому деякі нардепи від "Слуги народу" намагаються змінити закон про мову.

"Ви знаєте моє ставлення до будь-якого питання, пов'язаного з мовою. Я це повторюю багато разів... політики це мають запам'ятати. Ми всі це розуміли, розумні люди ... я розумів це ще до політичної кар'єри ... в Конституції чітко написано - одна-єдина державна мова українська. Тому я вважаю, що питання мови не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що з цього питання має вестися суспільний діалог, а не відразу парламентська робота.

"Поважати українську мову треба, і поважати всіх людей теж нам потрібно", - додав президент.