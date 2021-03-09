ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данілов про англійську мову: це питання нашого виживання в російськомовному світі

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 12:59
Данілов про англійську мову: це питання нашого виживання в російськомовному світі Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що англійська мова має стати другою в Україні, оскільки це питання виживання в російськомовному світі. Це актуально з урахуванням курсу України на Захід.

Про це він заявив на прес-конференції в рамках форуму "Україна 30".

"Якщо ми говоримо, що рухаємося в Євросоюз і НАТО, - це питання нашого виживання в російськомовному лінгвістичному світі. Якщо ми не буде цим питанням займатися, то постійно будемо наражатися на російські нарративи", - заявив Данілов.

Він підкреслив, що у свій час міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва по всьому світу захищає не росіян, а саме російськомовних.

"І це дуже велика небезпека. Якщо в будь-якій країні світу людина говорить російською, то росіяни вважають, що вони повинні її захистити. У нас багато людей на території окупованого Криму, Донецької та Луганської областей говорили російською, але це не означає, що вони повинні військовим шляхом окупувати ці території", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше він назвав англійську мова запорукою незалежності України.

А президент Володимир Зеленський зазначив, що українська мова на сьогодні повністю захищена державою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика РНБО Російська Федерація английский язык
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади