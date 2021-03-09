Данилов об английском языке: это вопрос нашего выживания в русскоязычном мире

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский язык должен стать вторым в Украине, поскольку это вопрос выживания в русскоязычном мире. Это актуально с учетом курса Украины на Запад.

"Если мы говорим, что двигаемся в Евросоюз и НАТО, - это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире. Если мы не будет этим вопросом заниматься, то постоянно будем подвергаться российским нарративам", - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что в свое время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по всему миру защищает не россиян, а именно русскоязычных.

"И это очень большая опасность. Если в какой-либо стране мира человек говорит по-русски, то россияне считают, что они должны его защитить. У нас много людей на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей говорили по-русски, но это не значит, что они должны военным путем оккупировать эти территории", - добавил Данилов.