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Данилов об английском языке: это вопрос нашего выживания в русскоязычном мире

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 12:59
Данилов об английском языке: это вопрос нашего выживания в русскоязычном мире Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что английский язык должен стать вторым в Украине, поскольку это вопрос выживания в русскоязычном мире. Это актуально с учетом курса Украины на Запад.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30".

"Если мы говорим, что двигаемся в Евросоюз и НАТО, - это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире. Если мы не будет этим вопросом заниматься, то постоянно будем подвергаться российским нарративам", - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что в свое время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва по всему миру защищает не россиян, а именно русскоязычных.

"И это очень большая опасность. Если в какой-либо стране мира человек говорит по-русски, то россияне считают, что они должны его защитить. У нас много людей на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей говорили по-русски, но это не значит, что они должны военным путем оккупировать эти территории", - добавил Данилов.

Напомним, ранее он назвал английский язык залогом независимости Украины.

А президент Владимир Зеленский отметил, что украинский язык на сегодня полностью защищен государством.

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