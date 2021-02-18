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Голос втікача. Янукович розкритикував Революцію Гідності

Автор: Даша Харченко

Адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк передав заяву від нього. Янукович втік з України в 2014 році.

Заяву президента-втікача Сердюк написав у Facebook.

Зокрема, Янукович розкритикував Верховну Раду, яка визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів державного будівництва.

"Майдан називається "ключовим моментом будівництва української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років у історії України, таке формулювання звучить як знущання", - заявив Янукович.

Він також вважає, що в анексії Криму Росією в 2014 році та війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

17 лютого Верховна рада схвалила постанову №2739 у зв'язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності. ВР засудила злочинний режим екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у зв'язку з підписанням так званих "харківських угод" в 2010 році. Цим він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні і підривав обороноздатність країни.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила клопотання прокурора про заочний арешт екс-президента Віктора Януковича. Мова йде про справу про незаконне привласнення Януковичем резиденції "Межигір'я".

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