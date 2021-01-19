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ВАКС відмовив в заочному арешті Януковича по справі "Межигір'я"

Новость на русском → Київ, Вівторок 19 січня 2021 16:49
ВАКС відмовив в заочному арешті Януковича по справі "Межигір'я" Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила клопотання прокурора щодо заочного арешту екс-президента Віктора Януковича. Мова йде про справу щодо незаконного привласнення Януковичем резиденції "Межигір'я".

Судове засідання транслювалося в YouTube.

Колегія суддів вирішила залишити в силі рішення суду першої інстанції від 26 жовтня 2020 року про відмову в заочному арешті Януковича.

"Колегія суддів постановила, апеляційну скаргу прокурора ... на ухвалу судді ВАКС залишити без задоволення. Ухвали слідчого судді від 26 жовтня 2020 року залишити без змін", - сказав головуючий суддя.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно арештувати Януковича у справі про привласнення "Межигір'я". Тоді суд не задовольнив клопотання, а САП планувала подати апеляцію.

Додамо, 24 січня 2019 року Януковича визнали винним у державній зраді та заочно засудили до 13 років позбавлення волі. Судовий вирок набув чинності 2 жовтня 2020 року.

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