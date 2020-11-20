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Кабмін змінив главу Міністерства енергетики

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 18:08
Кабмін змінив главу Міністерства енергетики Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ual)
Автор: Олександр Білоус

Буславець позбулася посади глави міністерства

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада звільнив Ольгу Буславець від виконання обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Замість неї призначений Юрій Миколайович Бойко.

Про це написав представник уряду у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

За його інформацією, на сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін прийняв два проекти постанов щодо таких кадрових рішень:

  • про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 №604 (про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики на Ольгу Буславець);
  • про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Юрій Бойко (заступник міністра енергетики).

Кабмін змінив главу Міністерства енергетики

Нагадаємо, 16 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Ольгу Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища - виконуючого обов'язки міністра.

Відзначимо, 30 березня питання про призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики зняли з розгляду у Верховній раді. Як заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, з цього питання прийшов лист від президента Володимира Зеленського.

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