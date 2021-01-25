Хто буде послом США в Україні: генерала Дейтона не відправлять, буде новий кандидат

Новий президент США Джо Байден не відправить відставного генерала Кіта Дейтона послом Сполучених Штатів Америки в Київ. Шукають нову кандидатуру.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз американці в пошуці кандидата.

"Був генерал Дейтон. Вже майже завершалась процедура, але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлено на паузу і адміністрація Байдена буде шукати нову кандидатуру", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що українська влада вирішила змінити посла України в США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував на цю посаду Оксану Маркарову.

Вона займала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 року в уряді Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Нагадаємо, посол України в США Володимир Єльченко, заявив, що українська сторона працює над реалізацією запрошення президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Київ. Також розглядається можливий візит президента України Володимира Зеленського до США.