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Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 09:30
Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, - посол Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Посол України в США Володимир Єльченко, заявив, що українська сторона працює над реалізацією запрошення президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Київ. Також розглядається можливий візит президента України Володимира Зеленського до США.

Про це він заявив на брифінгу, яке транслював "Укрінформ TV".

"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут проводити діалог з новою адміністрацією", - сказав Єльченко у відповідь на запитання про можливий візит президента США Байдена до України.

Дипломат також додав, що для початку має відбутися телефонна розмова між президентом. За словами посла, для дипломатичних контактів та розвитку подальших двосторонніх відносин важливо налагодити особисті зв’язки і візит для цього - найкраща нагода.

Він зауважив, що нова американська адміністрація, враховуючи обізнаність в українському питанні багатьох політиків, у тому числі особисто Байдена, зосередиться на конкретних питаннях.

"Це, в першу чергу, боротьба з корупцією, оскільки пора вже від слів переходити до справ. І в другу - це реформа судової системи", - пояснив Єльченко.

Нагадаємо, напередодні Джозеф Байден приніс присягу для вступу на посаду президента США. Також на посаду віце-президента вступила Камала Харріс.

Після цього Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до Києва. Він розраховує на поліпшення відносин з США.

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