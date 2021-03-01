Для боротьби з кнопкодавством: у Раді запрацює сенсорна кнопка

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті встановили додаткові камери спостереження та ввели сенсорну кнопку. Це має унеможливити кнопкодавство.
"Вона працює, вона пройшла перевірку. З цього пленарного тижня ми вже зможемо використовувати її під час засідань, вона відповідає всім нормам. У нас є офіційне заключення, що вона може використовуватися", - сказав спікер ВР.
Разумков запропонував главам фракцій та депутатських груп зібратися завтра о 9:45, щоб всі змогли протестувати її роботу.
Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора України оголосив підозру народному депутату Владиславу Полякові. Його підозрюють у "кнопкодавстві".
Генпрокурор при цьому повідомляла, що нардеп викликався в Офіс генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак, не з'явився і про причини неявки не повідомив.
Як писало РБК-Україна, Офіс генерального прокурора також відкрив кримінальну справу проти народного депутата Андрія Іванчука за "кнопкодавство".
Закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня 2020 року.