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Для борьбы с кнопкодавством: в Раде заработает сенсорная кнопка

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте установили дополнительные камеры наблюдения и ввели сенсорную кнопку. Это должно исключить кнопкодавство.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР.

"Она работает, она прошла проверку. С этой пленарной неделе мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться", - сказал спикер ВР.

Разумков предложил главам фракций и депутатских групп собраться завтра в 9:45, чтобы все смогли протестировать ее работу.

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Новости Украины кнопкодавствоВерховная РадаДмитрий Разумков
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