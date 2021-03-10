RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бойовики на Донбасі мобілізують війська, але Україна до цього готова, - Кравчук

Автор: Ігор Литвиненко

Голова Української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що бойовики на Донбасі мобілізують війська. При цьому Україна готова до дзеркальних дій у разі агресії з боку бойовиків.

Про це Кравчук заявив в інтерв'ю телеканалу "Будинок".

За його словами, всі силові структури України повною мірою володіють інформацією про ситуацію уздовж лінії розмежування.

"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не така, як п'ять років тому - ми готові захищати свою землю", - сказав Кравчук.

При цьому він зазначив, що Україна "ніколи не буде нападати першої". Кравчук заявив, що українська делегація запропонує розглянути свій варіант мирного плану по Донбасу.

"Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне - захищатися. Ми не можемо не бачити загроз, вони є. І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи які-небудь дії, небезпечні для життя людей", - повідомив Кравчук.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що план світу на Донбасі лежить на столі і чекає схвалення Росією.

Також РБК-Україна писало, що правозахисники відзначають підготовку окупаційних адміністрацій ОРДЛО до бойових дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасбойовикиКравчук
Читайте також
Бойовики 21 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, українські військові відповідали
Росія готує на Донбасі провокацію для введення своїх "миротворців", - Гармаш
Прогноз погоди