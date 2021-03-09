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Окупаційні адміністрації ОРДЛО готуються до бойових дій, - правозахисники

Новость на русском → Донбас, Вівторок 09 березня 2021 00:37
Окупаційні адміністрації ОРДЛО готуються до бойових дій, - правозахисники Фото: обстріл на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей готуються до бойових дій. У ОРДЛО почали повномасштабну роботу полігони, де заняття з бойової підготовки з новобранцями йдуть щодня.

Про це у Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

В останні два тижні на окуповані території через контрольні пункти "Должанський" і "Малинівка" у вечірній і нічний час завозиться дизельне паливо. Крім того, через КПП "Ізварине" з РФ в ОРДЛО заходять колони з військовою технікою.

"У "Союзі добровольців Донбасу" проводять вербування добровольців з РФ для участі в бойових діях на території України. Подібні повідомлення розіслані по всіх відділеннях організації. Протягом лютого 2021 року з командирами підрозділів "народної міліції ЛНР" проведено заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, стало відомо, що по маршруту Алчевськ - Стаханов - Первомайськ були доставлені лісоматеріали для зміцнення позицій на ділянці лінії фронту.

Напередодні бойовики виступили з погрозами першими стріляти по українських позиціях. Як розповів РБК-Україна речник української делегації Олексій Арестович, такими діями Росія здійснює медійний тиск на Україну перед засіданнями ТКГ.

Російські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових у понеділок, 8 березня. Обійшлося без втрат серед особового складу ЗСУ.

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