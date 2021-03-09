Єрмак: план миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною та Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Однак цей план досі не отримав схвалення з боку Росії.

Про це йшлося на онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", передає "Укрінформ" .

"Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу "Мінська", відповідає нормам міжнародного права… Підкреслюю, план мирний - на столі … і ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ", - сказав він.

Єрмак додав, що несхвалення цього плану Росією означатиме, що Кремль не хоче припинення війни та відновлення миру на Донбасі. За його словами, цей план є "дуже потужним кроком", і його планують обговорити на майбутній відеоконференції радників "нормандської четвірки".