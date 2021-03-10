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Бойовики на Донбасі мобілізують війська, але Україна до цього готова, - Кравчук

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 10:11
Бойовики на Донбасі мобілізують війська, але Україна до цього готова, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Голова Української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що бойовики на Донбасі мобілізують війська. При цьому Україна готова до дзеркальних дій у разі агресії з боку бойовиків.

Про це Кравчук заявив в інтерв'ю телеканалу "Будинок".

За його словами, всі силові структури України повною мірою володіють інформацією про ситуацію уздовж лінії розмежування.

"Ми знаємо, що стягуються війська, що проходять тренування, навчання. Але українська армія вже не така, як п'ять років тому - ми готові захищати свою землю", - сказав Кравчук.

При цьому він зазначив, що Україна "ніколи не буде нападати першої". Кравчук заявив, що українська делегація запропонує розглянути свій варіант мирного плану по Донбасу.

"Але якщо друга сторона відмовиться, тоді у нас залишиться тільки одне - захищатися. Ми не можемо не бачити загроз, вони є. І на них ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Але не провокуючи які-небудь дії, небезпечні для життя людей", - повідомив Кравчук.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що план світу на Донбасі лежить на столі і чекає схвалення Росією.

Також РБК-Україна писало, що правозахисники відзначають підготовку окупаційних адміністрацій ОРДЛО до бойових дій.

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