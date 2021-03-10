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Боевики на Донбассе мобилизируют войска, но Украина к этому готова, - Кравчук

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 10:11
Боевики на Донбассе мобилизируют войска, но Украина к этому готова, - Кравчук Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что боевики на Донбассе мобилизируют войска. При этом Украина готова к зеркальным действиям в случае агрессии со стороны боевиков.

Об этом Кравчук заявил в интервью телеканала "Дом".

По его словам, все силовые структуры Украины в полной мере владеют информацией о ситуации вдоль линии разграничения.

"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад - мы готовы защищать свою землю", - сказал Кравчук.

При этом он отметил, что Украина "никогда не будет нападать первой". Кравчук заявил, что украинская делегация предложит рассмотреть свой вариант мирного плана по Донбассу.

"Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно - защищаться. Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей", - сообщил Кравчук.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе лежит на столе и ждет одобрения Россией.

Также РБК-Украина писало, что правозащитники отмечают подготовку оккупационных администраций ОРДЛО к боевым действиям.

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