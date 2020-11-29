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Білоруська опозиція готова посилити тиск на Лукашенка

Автор: Игорь Литвиненко

Білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка. За словами лідера опозиції Світлани Тіхановська, зараз мова йде про міжнародні санкції і страйках на головних заводах Білорусі.

Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що той ультиматум, який білоруська опозиція виносила Лукашенко в кінці жовтня, зараз працює.

"Умовою було, що якщо Лукашенко не піде - ми будемо посилювати тиск, що зараз і відбувається. Ми зараз говоримо вже про економічні санкції. Все більше людей приєднуються до стачкам (страйків - ред.). Ми оголошували національний страйк, вона не вийшла масштабною відразу, але вона посилюється зараз. Люди усвідомлено до стачкам приєднуються", - сказала Тіхановська.

За її словами, зараз тривають страйки на головних підприємствах Білорусі, таких як "Гродноазот", "Білоруськалій", "Нафтан", які є "гаманцями" Лукашенка.

Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму Олександру Лукашенко, який оголосила білоруська опозиція. Після виходу терміну ультиматуму, у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк.

Раніше РБК-Україна писало, що опозиція Білорусі планує анулювати всі угоди Лукашенко з Кремлем.

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Новини України Олександр ЛукашенкоСвітлана Тіхановська