Белорусская оппозиция готова усилить давление на Лукашенко

Белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, сейчас речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что тот ультиматум, который белорусская оппозиция выносила Лукашенко в конце октября, сейчас работает.

"Условием было, что если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам (забастовкам - ред.). Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас идут забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума Александру Лукашенко, который объявила белорусская оппозиция. После выхода срока ультиматума, в Беларуси объявили общенациональную забастовку.

Ранее РБК-Украина писало, что оппозиция Беларуси планирует аннулировать все сделки Лукашенко с Кремлем.