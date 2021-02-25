Білорусь перетворилася на військовий округ Росії, - розвідка Естонії

Рівень військової інтеграції Росії та Білорусі дозволяє говорити про те, що остання фактично перетворилася на російський військовий округ. Москва може використовувати Білорусь як військовий плацдарм.

Зокрема, в документі йдеться, що незважаючи на політичні та економічні розбіжності, Союзна держава Росії та Білорусі істотно просунулася у військовій інтеграції.

При цьому зі своїм географічним розташуванням Білорусь залишається необхідним буфером для Росії, а західний кордон додає глибини цього стратегічному напрямку. Естонська розвідка вважає, що у випадку війни чи кризи Росія може використати Білорусь як плацдарм для розгортання військ. А також заблокувати доступ НАТО до Сувалкського коридора, що впливає на повітряний простір Польщі та країн Балтії.

Російські та білоруські збройні сили дуже схожі з точки зору організаційно-командної структури. Також наголошується, що велика кількість нинішніх високопоставлених білоруських офіцерів народилися за межами Білорусі і опинилися в армії, оскільки служили в Білоруському військовому окрузі до розпаду СРСР.

Розвідка Естонії зазначає, що білоруські офіцери отримали освіту в радянській і російській армії, і, отже, вони поділяють схоже сприйняття загрози і фундаментальне розуміння бойового та оперативного мистецтва з російськими офіцерами.