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Беларусь превратилась в военный округ России, - разведка Эстонии

Новина українською → Таллинн, Четверг 25 февраля 2021 13:30
Беларусь превратилась в военный округ России, - разведка Эстонии Фото: белорусская армия (mil by)
Автор: РБК-Украина

Уровень военной интеграции России и Беларуси позволяет говорить о том, что последняя фактически превратилась в российский военный округ. Москва может использовать Беларусь как военный плацдарм.

Об этом говорится в докладе разведки Эстонии.

В частности, в документе говорится, что несмотря на политические и экономические разногласия, Союзное государство России и Беларуси существенно продвинулось в военной интеграции.

При этом со своим географическим расположением Беларусь остается необходимым буфером для России, а ее западная граница добавляет глубины этому стратегическому направлению. Эстонская разведка полагает, что в случае кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. А также заблокировать доступ НАТО к Сувалкскому коридору, которые влияет на воздушное пространство Польши и стран Балтии.

Российские и белорусские вооруженные силы очень похожи с точки зрения организационно-командной структуры. Также отмечается, что большое число нынешних высокопоставленных белорусских офицеров родились за пределами Беларуси и оказались в армии, поскольку служили в Белорусском военном округе до распада СССР.

Разведка Эстонии отмечает, что белорусские офицеры получили образование в советской и российской армии, и, следовательно, они разделяют схожее восприятие угрозы и фундаментальное понимание боевого и оперативного искусства с российским офицерами.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

Кроме того, сообщалось, что дорожные карты для интеграции готовы к подписанию.

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