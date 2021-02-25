Беларусь превратилась в военный округ России, - разведка Эстонии

Уровень военной интеграции России и Беларуси позволяет говорить о том, что последняя фактически превратилась в российский военный округ. Москва может использовать Беларусь как военный плацдарм.

В частности, в документе говорится, что несмотря на политические и экономические разногласия, Союзное государство России и Беларуси существенно продвинулось в военной интеграции.

При этом со своим географическим расположением Беларусь остается необходимым буфером для России, а ее западная граница добавляет глубины этому стратегическому направлению. Эстонская разведка полагает, что в случае кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм для развертывания войск. А также заблокировать доступ НАТО к Сувалкскому коридору, которые влияет на воздушное пространство Польши и стран Балтии.

Российские и белорусские вооруженные силы очень похожи с точки зрения организационно-командной структуры. Также отмечается, что большое число нынешних высокопоставленных белорусских офицеров родились за пределами Беларуси и оказались в армии, поскольку служили в Белорусском военном округе до распада СССР.

Разведка Эстонии отмечает, что белорусские офицеры получили образование в советской и российской армии, и, следовательно, они разделяют схожее восприятие угрозы и фундаментальное понимание боевого и оперативного искусства с российским офицерами.