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Путін і Лукашенко домовилися про координацію зусиль силових відомств

Новость на русском → Москва, Середа 24 лютого 2021 11:40
Путін і Лукашенко домовилися про координацію зусиль силових відомств Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили координацію зусиль силових відомств двох країн. Путін позитивно оцінює підсумки зустрічі з Лукашенком.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Найближчим часом відбудуться їх консультації з питання зусиль силових відомств, повідомив Пєсков.

"Путін позитивно оцінює підсумки зустрічі з Лукашенком, вона була конструктивною", - сказав він.

Видання пише, що Лукашенко і Путін домовилися активізувати роботу по лінії Міноборони, Мінекономрозвитку та податкових служб.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що "дорожні карти" співробітництва Росії та Білорусі готові до підписання.

Зазначимо, 22 лютого 2021 року президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели переговори в Москві.

Раніше у вересні Путін і Лукашенко вже зустрічалися в Сочі. Тоді було досягнуто угоду про надання Білорусі півторамільярдного кредиту.

Також тоді відбулась чотиригодинна закрита розмова Лукашенка з Путіним.

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