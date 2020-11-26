RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Білорусь підготувала санкції проти офіційних осіб України

Автор: Игорь Литвиненко

Білорусь підготувала санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. Таке рішення прийнято через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі.

Про це на брифінгу в Мінську заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

"На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодне з дій, спрямований проти білоруської держави", - заявив Макей.

Раніше РБК-Україна писало, що МЗС Білорусі вручило послу України в Мінську Ігорю Кізіму ноту протесту через "антибілоруські акції" біля посольства у Києві.

Зазначимо, раніше сім країн-партнерів ЄС, зокрема й Україна, ввели санкції проти чинної влади Білорусі. Їх ввели у зв'язку з "фальсифікацією виборів і порушенням прав людини".

До цього Мінськ розширив санкційний список щодо Європейського союзу та Канади. Список в білоруському відомстві вирішили не публікувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаБілорусьСанкції