Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.

Об этом на брифинге в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - заявил Макей.

Ранее РБК-Украина писало, что МИД Беларуси вручило послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту протеста из-за "антибелорусских акций" возле посольства в Киеве.

Отметим, ранее семь стран-партнеров ЕС, в частности и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

До этого Минск также расширил санкционный список в отношении Европейского союза и Канады. Список в белорусском ведомстве решили не публиковать.