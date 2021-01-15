У Байдена хотят приостановить санкции США против "Северного потока-2"

В команде избранного президента США Джо Байдена рассматривают возможность приостановки санкций против газопровода "Северный поток-2". Такой шаг может разрядить отношения Вашингтона с европейскими партнерами.

Об этом заявил советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс, перелает Handelsblatt.

По его словам, приостановка укладки газопровода может создать пространство для политического сближения между США и Германией. Но для разрядки можно приостановить и американские санкции.

"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил Бернс.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 отложила строительство "Северного потока-2" по техническим причинам. Ожидается, что работы возобновятся в конце января или начале февраля.

Также стало известно, что первую ветку "Северного потока-2" планируют достроить в июне.

Отметим, против этого газопровода активно выступает Украина, поскольку запуск еще одного маршрута поставок российского газа в Европу может сказаться на украинском транзите.