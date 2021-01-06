Байден або Трамп: Конгрес США засідає на тлі протесту

У США зібрався Конгрес для підрахунку голосів Колегії вибірників на виборах президента Сполучених Штатів Америки. В цей же час біля будівлі Конгресу проходить мітинг прихильників президента Дональда Трампа, що зараз відбувається в країні - в матеріалі РБК-Україна.

21:57 Віце-президента США Майкла Пенса евакуювали з Капітолію. Протестувальників намагаються розігнати сльозоточивим газом.

21:46 Ситуація в США погіршується. Прихильники Трампа увірвались в будівлю Конгресу. Наразі перервали засідання обох палат Конгресу. Мер Вашингтону оголосив комендантську годину в місті.

Засідання Конгресу призупинено

Спільне засідання палат Конгресу переривали через заперечення республіканців. Сенат і Палата представників зараз кожна окремо проведуть засідання, на яких обговорюватимуть скаргу на підсумки виборів в Арізоні. Там переміг кандидат Джо Байден.

Процес може затягнутися на кілька годин.

Біля Конгресу влаштували масштабний протест

В цей же час, прихильники Дональда Трампа біля будівлі Конгресу США влаштували акцію протесту. Вони хочуть увійти всередину, де зараз йде процес сертифікації результатів голосування. Почалися затримання.

Крім того, між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички.

Протестувальники прорвалися через оточення біля Капітолію, поліція застосовує сльозогінний газ для розгону.

Оновлено: протестуючі змогли прорватися всередину будівлі Капітолію. Сенаторів вивели із залу, де вони проводили засідання.

Трамп заявив, що ніколи не визнає поразку

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не визнає своєї поразки на виборах. Так він заявив на акції протесту.

"Ми ніколи не здамося, ми ніколи не визнаємо поразки. Цього не станеться", - заявив він.

Трамп попросив Пенса відхилити голоси вибірників у спірних штатах

В день підрахунку голосів Трамп закликав віце-президента Майка Пенси відхилити голоси вибірників у спірних штатах. Це потрібно для того, щоб переглянути підсумки виборів, які в середу повинен затвердити Конгрес США.

Однак, Пенс заявив про неможливість відхилити голоси вибірників за президента США в спірних штатах.

"Деякі вважають, що в якості віце-президента я повинен в односторонньому порядку прийняти або відхилити голоси вибірників. Інші вважають, що голоси виборців ніколи не слід заперечувати на спільному засіданні Конгресу. Після ретельного вивчення нашої конституції, наших законів, нашої історії, я вважаю, що ні одна з цих точок зору не вірна", - заявив Пенс.

Нагадаємо, Трамп заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Зазначимо, в кінці минулого року в США відбулися президентські вибори. За підсумками голосування перемогу здобув Джо Байден. Його інавгурація запланована на 20 січня.