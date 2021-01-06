Конгрес сьогодні має затвердити перемогу Байдена на виборах: що треба знати

Сьогодні, 6 січня 2021 року, чергова дата у виборчому календарі США. Саме сьогодні Конгрес збереться на засідання, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії виборців на виборах президента США.

РБК-Україна розбиралася, як пройде процедура затвердження перемоги Джо Байдена в Конгресі і що буде далі.

Що було раніше

Загальнонаціональні вибори відбулися 3 листопада, за їх результатами стало відомо, що буде обрано 46-го президента США. Зокрема, демократ Джо Байден набрав майже 81,3 млн голосів проти 74,2 млн у Дональда Трампа. При цьому Байден заручився підтримкою більшості ключових штатів.

Потім 14 грудня відбулось голосування Колегії виборників, відповідно до нього голоси розподілилися наступним чином - за Байдена віддали голоси 302 виборники, за Трампа - 232.

Примітно, що Трамп досі не змирився з результатами виборів, до останнього готував нові судові позови, а його прихильники навіть хочуть провести "віртуальну інавгурацію".

Затвердження підсумків виборів в Конгресі

Сьогодні о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні конгресмени і сенатори зберуться в Палаті представників, де пройде засідання під головуванням діючого віце-президента Майка Пенса.

Потім почнеться процедура розкриття запечатаних сертифікатів з голосами виборників, які подає кожен штат. Минулого разу весь процес зайняв не більш півгодини. Однак якщо будуть заперечення, він може затягнутися.

Якщо будуть заперечення

Передбачається, що з боку членів Палати представників можуть бути заперечення. Зокрема, щодо тих штатів, які Трамп звинуватив у нібито фальсифікації результатів. В його команді вже говорили, що хочуть оскаржити підсумки голосування в Джорджії, хоча лідер більшості в Сенаті, республіканець Мітч МакКоннелл закликав однопартійців взагалі не подавати заперечення.

Що стосується процедури, то член Палати представників і член Сенату мають подати заперечення у письмовій формі. У такому разі конгресмени і сенатори видаляються на дебати на період "не більше двох годин". Потім надається до п'яти хвилин на виступи за або проти заперечення, після чого кожна палата голосує простою більшістю. Щоб заперечення було успішні, з ним мають погодитися і Сенат, і Палата представників.

На сьогодні демократи мають більшість у Палаті представників і не будуть голосувати проти вибірників Джо Байдена. Тому будь-які спроби оскаржити результати виборів майже напевно зазнають невдачі.

Що далі

Спільне засідання Конгресу США - це остання офіційна можливість для оскарження результатів виборів. До цього Трамп і республіканці намагалися оскаржити їх у судах, однак зазнали невдачі.

Після затвердження результатів голосування Колегії виборників 20 січня пройде інавгурація Байдена. На церемонії він принесе присягу і офіційно стане 46-м президентом США. Також присягу принесе віце-президент Камала Харріс. Пізніше Байден переїде до Білого дому на наступні чотири роки.

У зв'язку з тим, що Дональд Трамп досі не визнав поразку, є побоювання, що він не буде присутній на інавгурації нового президента.