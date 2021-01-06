Байден или Трамп: Конгресс США заседает на фоне протеста

В США собрался Конгресс для подсчета голосов Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. В это же время возле здания Конгресса проходит митинг сторонников президента Дональда Трампа, что сейчас происходит в стране - в материале РБК-Украина.

Заседание Конгресса приостановлено

Совместное заседание палат Конгресса прерывали из-за возражения республиканцев. Сенат и Палата представителей сейчас каждая по отдельности проведут заседания, на которых будут обсуждать жалобу на итоги выборов в Аризоне. Там победил кандидат Джо Байден.

Процесс может затянуться на пару часов.

Возле Конгресса устроили масштабный протест

В это же время, сторонники Дональда Трампа возле здания Конгресса США устроили акцию протеста. Они хотят войти внутрь, где сейчас идет процесс сертификации результатов голосования. Начались задержания.

Кроме того, между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения.

Протестующие прорвались через оцепление около Капитолия, полиция применяет слезоточивый газ для разгона.

Трамп заявил, что никогда не признает поражение

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает своего поражения на выборах. Так он заявил на акции протеста.

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет", - заявил он.

Трамп попросил Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

В день подсчета голосов Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах. Это нужно для того, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить Конгресс США.

Однако, Пенс заявил о невозможности отклонить голоса выборщиков за президента США в спорных штатах.

"Некоторые считают, что в качестве вице-президента я должен в одностороннем порядке принять или отклонить голоса выборщиков. Другие считают, что голоса выборщиков никогда не следует оспаривать на совместном заседании Конгресса. После тщательного изучения нашей конституции, наших законов и нашей истории, я считаю, что ни одна из этих точек зрения не верна", - заявил Пенс.

Напомним, Трамп заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Отметим, в конце прошлого года в США прошли президентские выборы. По итогам голосования победу одержал Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января.