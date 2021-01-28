ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім перегляне всі "зловмисні дії" Росії, – Блінкен

Новость на русском → США, Четвер 28 січня 2021 01:27
Білий дім перегляне всі "зловмисні дії" Росії, – Блінкен Фото: Ентоні Блінкен (twitter.com/ABlinken)
Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

Про це він заявив під час пресконференції.

Він зазначив, що Білий дім зараз вивчає використання хімічної зброї в РФ і замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

"Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим виглядає російський уряд через одну людину - пана Навального", - зауважив Блінкен.

Він додав, що в Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, зокрема хакерські атаки на програмне забезпечення SolarWinds, рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових, та спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

Раніше стало відомо, що Байден пообіцяв Столтенбергу консультуватися у питаннях Афганістану, Іраку і Росії.

Нагадаємо, Джо Байден буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтону на арешт в Росії опозиціонера Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Відбулися чергові перемовини "нормандських" радників. Хочуть зустрітися знову
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Відбулися чергові перемовини "нормандських" радників. Хочуть зустрітися знову
DAILY
Під знаком опитування. Як і навіщо Рада ухвалила закон про референдум
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під знаком опитування. Як і навіщо Рада ухвалила закон про референдум