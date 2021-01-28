Білий дім перегляне всі "зловмисні дії" Росії, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

Про це він заявив під час пресконференції.

Він зазначив, що Білий дім зараз вивчає використання хімічної зброї в РФ і замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального.

"Мене досі вражає, яким занепокоєним і, можливо, переляканим виглядає російський уряд через одну людину - пана Навального", - зауважив Блінкен.

Він додав, що в Вашингтоні також уважно вивчають інші дії росіян, зокрема хакерські атаки на програмне забезпечення SolarWinds, рапорти про грошові винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових, та спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

Раніше стало відомо, що Байден пообіцяв Столтенбергу консультуватися у питаннях Афганістану, Іраку і Росії.

Нагадаємо, Джо Байден буде розглядати всі варіанти відповіді Вашингтону на арешт в Росії опозиціонера Олексія Навального. Білий дім закликає російську владу негайно звільнити Навального.