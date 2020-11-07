Байден не повинен оголошувати про перемогу, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу. Трамп сказав, що міг би зробити те ж саме.

Про це чинний президент США написав у своєму Twitter.

Трамп заявив, що судові розгляди тільки починаються.

"Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про президентство. Я міг би зробити те ж саме. Судові розгляди тільки починаються!" - написав він.

Нагадаємо, за результатами виборів у США кандидат від Демократичної партії Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом.

Раніше Трамп розповів своєму оточенню, що не планує визнавати свою поразку на президентських виборах.

РБК-Україна писало, що спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Джо Байден отримав мандат виборців.