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Байден не должен объявлять о победе, - Трамп

Автор: Инна Собора

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты Джо Байден не должен заявлять о своей победе. Трамп сказал, что мог бы сделать то же самое.

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Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что судебные разбирательства только начинаются.

"Джо Байден не должен неправомерно заявлять о президентстве. Я мог бы сделать то же самое. Судебные разбирательства только начинаются!" - написал он.

Напомним, по результатам выборов в США кандидат от Демократической партии Джо Байден готовится объявить себя избранным президентом.

Ранее Трамп рассказал своему окружению, что не планирует признавать свое поражение на президентских выборах.

РБК-Украина писало, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден получил мандат избирателей.

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Новости Украины выборыСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп