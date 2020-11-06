Байден готується оголосити себе обраним президентом, - CNN

За результатами виборів у США кандидат від Демократичної партії Джо Байден готується оголосити себе обраним президентом. Очікується, що він виступить зі зверненням в найближчі години.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

Повідомляється, що Байден виступить із зверненням вдень або ввечері 6 листопада. За даними джерел, його команда має намір діяти швидко і оголосити про перехідний період. Також повідомляється, що Байден хоче негайно перейти в режим обраного президента.

Також CNN відзначає, що команда Байдена протягом кілька місяців готувала перехідний період, однак терміновість такого плану пояснюється тим, що чинний президент Дональд Трамп ставить під сумнів законність виборів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Пенсільванія, яка може дати йому голоси 20 вибірників. Проміжні результати свідчать про те, що США близькі до того, щоб отримати нового президента.

Крім того, сьогодні Байден перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія.