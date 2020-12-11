RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Азербайджан скасував воєнний стан

Автор: Игорь Литвиненко

Парламент Азербайджану схвалив скасування воєнного стану в країні. Воєнний стан буде скасовано з півночі 12 грудня.

Про це повідомляє Report.

Відповідне рішення азербайджанські парламентарії ухвалили сьогодні, 11 грудня.

Нагадаємо, воєнний стан в Азербайджані було введено 27 вересня у зв'язку з початком конфлікту в Нагірному Карабасі. Воно було введено в ряді міст і районів країни.

Зазначимо, конфлікт в Нагірному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією спалахнув 27 вересня і тривав до 9 листопада. У ніч на 10 листопада між Азербайджаном, Вірменією та Росією було підписано мирна угода.

Після підписання мирної угоди президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про перемогу в Карабаській війні.

За час військового конфлікту в Нагірному Карабасі Азербайджан втратив убитими 2783 людини. Зниклими безвісти вважаються понад 100 азербайджанських військових.

Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія і Азербайджан до кінця 2020 року проведуть переговори з уточнення державного кордону між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України военное положениеАзербайджан