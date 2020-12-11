ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Азербайджан отменил военное положение

Новина українською → Баку, Пятница 11 декабря 2020 09:29
Азербайджан отменил военное положение Фото: парламент Азербайджана (Flickr.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения в стране. Военное положение будет отменено с полночи 12 декабря.

Об этом сообщает Report.

Соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли сегодня, 11 декабря.

Напомним, военное положение в Азербайджане было введено 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе. Оно было введено в ряде городов и районов страны.

Отметим, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано мирное соглашение.

После подписания мирного соглашения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе в Карабахской войне.

За время военного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял убитыми 2783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что Армения и Азербайджан до конца 2020 года проведут переговоры по уточнению государственной границы между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика военное положение Азербайджан
NEWS
В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов
DAILY
Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации