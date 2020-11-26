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Аваков виступив за радикальний локдаун на три тижні

Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за радикальний локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів. На його думку, локдаун треба вводити якомога швидше.

Про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей", - заявив Аваков.

За його словами, як тільки уряд підготує програми компенсацій для бізнесу, буде введено локдаун, щоб перервати ланцюжок захворюваності.

"Моя точка зору стоїть за радикальний локдаун, негайно, не менше трьох тижнів. І дай бог, щоб ми виходили до Нового року з локдауна в гарному настрої та з хорошими цифрами. Переконаний, що уряд буде розглядати це найближчими днями", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в Офісі президента обговорюють дату введення локдауна, але поки точних термінів немає.

При цьому в уряді не виключають, що жорсткий карантин введуть на зимові свята.

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Новини України карантинАрсен Аваковлокдаун