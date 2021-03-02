Аваков: неможливо домовитися з Путіним

Останні дії українського уряду щодо ситуації на Донбасі і санкцій проти Медведчука і Козака говорять про вибір стратегічного напряму. Тому що з Росією і проросійськими силами не можна домовитися.

Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Він зазначив, що позиція влади зараз не є шляхом до диктаторства, а демонструє "сувору демократію".

"Нарешті стало зрозуміло, що з Путіним неможливо домовитися, тому що він постійно б'є нишком. З проросійської п'ятої колоною неможливо домовитися, вона розуміє тільки позицію сили і ми з української сторони повинні жорстко і чітко діяти", - сказав Аваков.