Аваков: с Путиным невозможно договориться

Последние действия украинского правительства касательно ситуации на Донбассе и санкций против Медведчука и Козака говорят о выборе стратегического направления. Потому что с Россией и пророссийскими силами нельзя договориться.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".
Он отметил, что позиция властей сейчас не является путем к диктаторству, а демонстрирует "строгую демократию".
"Наконец стало понятно, что с Путиным невозможно договориться, потому что он постоянно бьет исподтишка. С прорусской пятой колонной невозможно договориться, она понимает только позицию силы и мы с украинской стороны должны жестко и четко действовать", - сказал Аваков.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против народного депутата Тараса Козака и его трех телеканалов - "ZiK", "NewsOne" "112-Украина". Позже санкции ввели против нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В обоих случаях речь идет о наказаниях по подозрениям в финансировании терроризма.