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Алієв заявив про завершення війни в Карабасі: Азербайджан переміг

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про завершення війни в Нагірному Карабасі. За його словами, Азербайджан здобув перемогу в Карабахській війні.
Про це Алієв на зустрічі з військовослужбовцями.

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Про це Алієв на зустрічі з військовослужбовцями, передає Report.az.

"Вітчизняна війна закінчена. Азербайджан здобув блискучу перемогу в цій війні, наші землі були звільнені від окупації, ми вигнали окупантів з наших земель", - повідомив президент Азербайджану.

Нагадаємо, напередодні глави Вірменії, Азербайджану та Росії підписали угоду про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Пізніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, що був змушений підписати мирну угоду, щоб уникнути військового колапсу.

Згідно з домовленостями, в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі будуть розміщені на п'ять років російські миротворці. При цьому комплекс заходів щодо Карабаху може бути продовжений ще такий же термін.

При цьому Алієв повідомляв, що Туреччина і Росія мають рівноправні ролі у вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що Україна привітала припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі і виступала з підтримкою територіальної цілісності Азербайджану.

Прогноз погоди
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