Алиев заявил о завершении войны в Карабахе: Азербайджан победил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении войны в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан одержал победу в Карабахской войне.
Об этом Алиев на встрече с военнослужащими, передает Report.az.
"", - сообщил президент Азербайджана.
Напомним, накануне главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Позже премьер Армении Никол Пашинян объяснил, что был вынужден подписать мирное соглашение, чтобы избежать военного коллапса.
Согласно договоренностям, в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут размещены на пять лет российские миротворцы. При этом комплекс мер по Карабаху может быть продлен еще такой же срок.
При этом Алиев сообщал, что Турция и Россия имеют равноправные роли в решении конфликта в Нагорном Карабахе.
Также сообщалось, что Украина поприветствовала прекращение огня между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе и выступала с поддержкой территориальной целостности Азербайджана.