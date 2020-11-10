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Алієв заявив про капітуляцію Вірменії

Автор: Инна Собора

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню в Нагірному Карабасі є капітуляцією Вірменії. Починається етап політичного врегулювання конфлікту.

Про це пише російський РБК.

Як відомо, Вірменія, Азербайджан і Росія підписали тристоронню угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

"Військова фаза закінчується, і ми переходимо до політичного врегулювання. Це максимально вигідний для нас варіант. Це фактично воєнна капітуляція Вірменії", - сказав він.

Президент Азербайждана також додав, що Баку досягла всіх поставлених цілей під час військової фази конфлікту.

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"Ми досягли всього, чого хотіли. Я їм фактично поставив ультиматум", - сказав Алієв.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент. Це майже 2 тисячі військових.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

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