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Алиев заявил о капитуляции Армении

Автор: Инна Собора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе является капитуляцией Армении. Начинается этап политического урегулирования конфликта.

Об этом пишет российский РБК.

Как известно, Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал он.

Президент Азербайждана также добавил, что Баку достиг всех поставленных целей во время военной фазы карабахского конфликта.

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"Мы достигли всего, чего хотели. Я им фактически поставил ультиматум", - сказал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, Россия уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент. Это почти 2 тысячи военных.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент.

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