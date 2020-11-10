ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія вже відправила миротворців в Нагорний Карабах

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 01:56
Росія вже відправила миротворців в Нагорний Карабах Фото: російські миротворці висунулися в Карабах (скріншот)
Автор: Инна Собора

Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент. Відповідні домовленості були досягнуті в ніч на 10 листопада.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

В Міноборони РФ зазначили, що миротворці вирушили в Карабах літаками військово-транспортної авіації Іл-76 з аеродрому Ульяновська. Основний контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Нагадаємо, напередодні прем'єр президенти Вірменії та Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з документом, в зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці.

Очікується, що уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент РФ у кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Нагорный Карабах миротворцы
NEWS
З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі
Инна Собораредактор стрічки новин З'явився текст документа про припинення війни в Карабасі
DAILY
Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні