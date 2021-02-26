Україна передала ЄС нові списки для введення санкцій проти Росії

Україна передала Європейському Союзу списки для введення нових санкцій проти Російської Федерації. Вони стосуються порушень прав людини в Криму.

Про це повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег" представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

"Можу вам сказати, що він буде доволі ефективним. Уже ведеться робота стосовно списків, які передала українська сторона. Вони стосуються порушення Росією прав людини у Криму та на Донбасі. Думаю, це буде один із важливих елементів у рамках "Кримської платформи", - розповів він.

Він зазначив, що ЄС нещодавно затвердив санкційний механізм ЄС за порушення прав людини.

Нагадаємо, у Литві заявили, що санкції проти Росії, введені через окупацію Криму, збережуться доки РФ не поверне контроль над півостровом Україні. Литва продовжує проводити політику невизнання незаконної анексії Криму.

Зазначимо, Україна оголосила нові підозри окупаційному керівництву Криму - Сергію Аксьонову та Володимиру Константинову.

Раніше ЄСПЛ відхилив позов України про націоналізацію майна українських військових в Криму.