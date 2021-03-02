Адміністрація Байдена відмовилася від перезавантаження відносин з РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена не прагне до перезавантаження відносин з Росією. Основне завдання - зробити їх передбачуваними.

"Я думаю, що ми, звісно ж, очікуємо, що відносини з Москвою будуть продовжувати представляти собою виклик, і ми до нього готові. Наша мета - мати відносини з Росією, які були б передбачуваними і стабільними", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон не закриватиме очі на ворожу поведінку Москви.

"США не прагнуть ані до перезавантаження відносин з Росією, ані до ескалації", - додав представник адміністрації.