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Администрация Байдена отказалась от перезагрузки отношений с РФ

Новина українською → Вашингтон, Вторник 02 марта 2021 17:03
Администрация Байдена отказалась от перезагрузки отношений с РФ Фото: президент США Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента США Джо Байдена не стремится к перезагрузке отношений с Россией. Основная задача - сделать их предсказуемыми.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации, передает Reuters.

"Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что отношения с Москвой будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель - иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными", - отметил он.

По его словам, Вашингтон не будет закрывать глаза на враждебное поведение Москвы.

"США не стремятся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации", - добавил представитель администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят санкции против России из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в черный список попадут семь чиновников.

Сегодня стало известно, что санкции из-за Навального ввел Европейский союз. Ограничения уже вступили в силу и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Они распространяются на четверых чиновников из высших органов власти.

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