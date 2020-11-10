Зеленський захворів COVID-19, а поліція відкрила справу за фактом зникнення Кернеса: новини за 9 листопада

Вірменія, Росія та Азербайджан домовилися про припинення війни в Нагірному Карабасі, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус, поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 9 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Пашинян заявив, що домовився з Алієвим і Путіним про припинення війни в Карабасі

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії. Документ стосується припинення війни в Нагірному Карабасі. Про це Пашинян заявив у Facebook.

Він написав, що "прийняв дуже важке рішення", в результаті якого були досягнуті домовленості про припинення бойових дій. Він також назвав це рішення "кращим у сформованій ситуації".

Раніше Пашинян підтримав введення російських миротворців в Нагорний Карабах.

Зеленський захворів на COVID-19

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Він піде на самоізоляцію, але продовжить виконувати президентські повноваження. Про це він повідомив у своєму Telegram. За словами Зеленського, він отримав позитивний результат, незважаючи на всі карантинні заходи.

Також на коронавірус захворів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У Херсонській області перекинувся автобус, двоє загиблих та 10 постраждалих

У Херсонській області сталась дорожньо-транспортна пригода з рейсовим автобусом. В результаті аварії загинули двоє людей і ще 10 людей постраждали. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Водій маршрутного автобусу "Еталон", рухаючись з села Садово в напрямку села Антонівка, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого з’їхав в кювет та перекинувся.

Кабмін найближчим часом запровадить карантин вихідного дня

Кабінет міністрів має намір найближчим часом запровадити карантин вихідного дня в Україні. Він передбачає більш жорсткі обмеження по суботах і неділях. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про те, які саме обмеження чекають на українців і який бізнес залишиться працювати на карантині вихідного дня.

Україна переходить на другий етап реагування на COVID-19, - Ляшко

Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу. В країні збільшують кількість ліжок для прийому пацієнтів з COVID-19. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Санлікар назвав напруженою ситуацію з коронавірусом не тільки в Україні, але і в Європі.

Також у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що всі планові операції і госпіталізації в Україні будуть заборонені. Лікарні приймають тільки ургентних хворих і з COVID-19. Заборона почала діяти з понеділка.

Поліція Харкова відкрила справу за фактом зникнення Кернеса

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса. Заяву подав керівник однієї з громадських організацій. Заявник зазначив, що з Кернесом відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідомо.

За поданою заявою слідчий Шевченківського райвідділу поліції Харкова відкрив справу за ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий".

Суд закрив справу проти судді КСУ Мойсика

Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти судді Конституційного суду Володимира Мойсика. Національне агентство з запобіганню корупції звинуватило цього суддю у несвоєчасному поданні е-декларації. Про це РБК-Україна сказав сам суддя.

Він зазначив, що у понеділок, 9 листопада, суд розглянув адмінпротокол, складений на нього співробітниками НАЗК. "Сьогодні цю справу закрили", - повідомив Мойсик про підсумки засідання.

Тіхановська назвала свою позицію щодо Криму

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська визначилася з позицією щодо Криму. На її думку, окупований Росією півострів належить Україні. Вона підкреслила, що схиляється до приналежності Криму з точки зору міжнародного права.

"Моя особиста точка зору - є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звичайно, належить Україні", - зазначила Тіхановська.

Pfizer заявив, що вакцина від коронавіруса ефективна більш ніж на 90%

Вакцина від коронавіруса розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. При масовому тестуванні зараження коронавірусом сталося менш ніж у 100 пацієнтів. Про це сказано у заяві компанії Pfizer.

Наголошується, що з 43,5 тисяч випробувачів тільки 94 після її використання заразилися коронавірусом. Всі добровольці отримали дві дози препарату. Через 28 днів після введення починає діяти імунітет проти COVID-19.