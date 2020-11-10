Зеленский заболел COVID-19, а полиция открыла дело по факту исчезновения Кернеса: новости за 9 ноября

Армения, Россия и Азербайджан договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом, полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 9 ноября, - в материале РБК-Украина

Пашинян заявил, что договорился с Алиевым и Путиным о прекращении войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России. Документ касается прекращения войны в Нагорном Карабахе. Об этом Пашинян заявил в Facebook.

Он написал, что "принял очень тяжелое решение", в результате которого были достигнуты договоренности о прекращении боевых действий. Он также назвал это решение "лучшим в сложившейся ситуации".

Ранее Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Зеленский заболел COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия. Об этом он сообщил в своем Telegram. По словам Зеленского, он получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.

Также коронавирусом заболел глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Херсонской области перевернулся автобус, двое погибших и 10 пострадавших

В Херсонской области произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли двое человек и еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель маршрутного автобуса "Эталон", двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

Кабмин в ближайшее время введет карантин выходного дня

Кабинет министров намерен в ближайшее время ввести карантин выходного дня в Украине. Он предполагает более жесткие ограничения по субботам и воскресеньям. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

РБК-Украина собрало актуальную информацию о том, какие именно ограничения ждут украинцев и какой бизнес останется работать на карантине выходного дня.

Украина переходит на второй этап реагирования на COVID-19, - Ляшко

Украина перешла на второй этап реагирования на распространение коронавируса. В стране увеличивают количество коек для приема пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Санврач назвал напряженной ситуацию с коронавирусом не только в Украине, но и в Европе.

Также в Министерстве здравоохранения заявили, что все плановые операции и госпитализации в Украине запретили. Больницы принимают только ургентных больных и с COVID-19. Запрет начал действовать с понедельника.

Полиция Харькова открыла дело по факту исчезновения Кернеса

Полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса. Заявление подал руководитель одной из общественных организаций. Заявитель отметил, что с Кернесом отсутствует связь и неизвестно его местонахождение.

По поданному заявлению следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл дело по ч.1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "безвести пропавший".

Суд закрыл дело против судьи КСУ Мойсика

Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Владимира Мойсика. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило этого судью в несвоевременной подаче е-декларации. Об этом РБК-Украина сказал сам судья.

Он отметил, что в понедельник, 9 ноября, суд рассмотрел админпротокол, составленный на него сотрудниками НАПК. "Сегодня это дело закрыли", - сообщил Мойсик об итогах заседания.

Тихановская назвала свою позицию по Крыму

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская определилась с позицией по Крыму. По ее мнению, оккупированный Россией полуостров принадлежит Украине. Она подчеркнула, что склоняется к принадлежности Крыма с точки зрения международного права.

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - отметила Тихановская.

Pfizer заявил, что вакцина от коронавируса эффективна более чем на 90%

Вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев. При массовом тестировании заражение коронавирусом случилось менее чем у 100 пациентов. Об этом сказано в заявлении компании Pfizer.

Отмечается, что из 43,5 тысяч испытателей только 94 после ее использования заразились коронавирусом. Все добровольцы получили две дозы препарата. Через 28 дней после введения начинает действовать иммунитет против COVID-19.