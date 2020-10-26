Вибори в Україні і протести в Білорусі: новини за вихідні

Українці проголосували на місцевих виборах, автокефалію ПЦУ визнала четверта церква, в Білорусі по всій країні тривають протести. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 24-25 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

В Україні пройшли місцеві вибори

За результатами місцевих виборів 2020 в Україні визначаться нові склади обласних, міських, районних і сільських рад. Підсумки голосування ЦВК оголосить 3-6 листопада, а перші дані екзит-полів з'являться відразу після закриття виборчих дільниць 25 жовтня.

У Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 вчорашнього дня за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.

Оголошено результати екзит-полу виборів мера Києва. Перемагає чинний голова міста Віталій Кличко.

Під час опитування, що за рішенням президента Володимира Зеленського був проведений під час місцевих виборів 25 жовтня, українці позитивно відповіли на всі п'ять питань. Однак думки щодо вільної економічної зони на Донбасі розділилися.

У селі Соснівка Конотопського району Сумської області працювала незаконна дільнична виборча комісія. Вона паралельно проводила голосування зі справжньою ДВК і переманювала виборців.

Національна поліція Україна відкрила вже 77 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах. Такі факти зафіксовані у всіх областях.

Посли країн "Великої сімки" привітали українців із проведенням місцевих виборів. Дипломати назвали вибори 25 жовтня "демократією в дії".

Детальніше про те, як пройшли вибори місцевих рад та дані езкит-полів - в матеріалі РБК-Україна.

Арахамія заявив про стеження за ним, в поліції планують відкрити справу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що виявив під колесами свого автомобіля пристрій для стеження. У поліції вирішується питання про відкриття справи. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

За словами Арахамії, спрацював датчик тиску шин його автомобіля. "Вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними пристрій стеження", - написав він у Facebook.

Автокефалію ПЦУ визнала четверта церква

Православна церква Кіпру визнала автокефалію Православної церкви України. Таким чином, ПЦУ визнали вже чотири церкви. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Про визнання помісної Православної церкви України заявив предстоятель ПЦК архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризост II під час літургії в суботу, 24 жовтня.

Кличко заразився коронавірусом

Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту на COVID-19 Кличко отримав в суботу, 24 жовтня. Про це мер столиці написав Telegram.

Кличко зазначив, що почуває себе добре. При цьому мер відправиться на самоізоляцію і продовжить працювати з дому.

Правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі

В Білорусі 25 жовтня по всій країні пройшли акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів.

Більшість затриманих сьогодні людей в Мінську. Також є затримані в Гродно, Бресті, Гомелі, Пінську.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок загального страйку в країні з понеділка, 26 жовтня.

Україна в день місцевих виборів перейшла на зимовий час

Дію літнього часу в Україні скасовано 25 жовтня 2020 року в 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня Україна перейшла на зимовий час, годинникову стрілку перевели на одну годину назад.