Зеленський і Дуда зробили спільну заяву: головні тези
Фото: Анджей Дуда, Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда виступили зі спільною заявою. Заява була підписана 12 жовтня за підсумками зустрічі президентів у Києві.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
У спільній заяві Зеленський і Дуда підкреслили необхідність:
- посилення міжнародного співробітництва для подолання нових викликів і загроз у зв'язку з пандемією коронавірусу;
- припинення незаконної окупації Криму та агресії на Донбасі. При цьому Польща висловила зацікавленість в участі в міжнародній платформі з деокупації Криму;
- відзначили право громадян визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів;
- Польща підтвердила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України;
- засудили злочини проти людяності і визнали необхідність забезпечення можливості пошуку, ексгумації жертв конфліктів і політичних репресій 20 століття в Україні та Польщі;
- засудили акти наруги над українськими і польськими пам'ятками та місцями пам'яті в обох країнах і закликали здійснювати належну опіку над ними;
- підкреслили необхідність захисту прав нацменшин в Україні і Польщі, основи функціонування шкіл польської та української меншини будуть врегульовані окремою угодою;
- подальшого поглиблення відносин України з Євросоюзом;
- надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО;
- співпраці між країнами для проведення подальших реформ в Україні;
- подальшого розвитку можливостей і потенціалу литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Острозького;
- поглиблення економічного співробітництва між країнами;
- подальшої співпраці в енергетичній сфері;
- співробітництва з метою посилення ролі регіону як важливого транспортно-транзитного, інфраструктурного та інноваційно-інвестиційного центру для Європейського континенту;
- Польща підтримує поглиблення співробітництва України з ініціативою "Триморья".
Також Зеленський і Дуда заявили про необхідність продовження роботи консультаційного комітету президентів України і Польщі, наступне засідання якого відбудеться у Варшаві.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна планує відкрити консульство у польському місті Вроцлав.
Крім цього Дуда виступив за продовження "кримських" санкцій проти Росії.